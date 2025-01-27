«Канзас» готов заплатить до 2,5 миллионов долларов за трансфер Сулейманова

Клуб МЛС «Канзас» Сити готов заплатить от 2 до 2,5 миллионов долларов за трансфер российского вингера «Ариса Салоники» Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает Legalbet.ru.

25-летний уроженец Махачкалы является воспитанником академии «Краснодара». Сулейманов стал игроком греческого «Ариса» в июле 2024 года.

В нынешнем сезоне вингер отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 14 матчах за команду из Салоников во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.