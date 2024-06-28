Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 01:37

Карцев может продолжить карьеру в России

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Истанбул Бешакшехир» рассматривает варианты аренды полузащитника Эдена Карцева в аренду в российский клуб, сообщает sport5.co.il.

24-летний израильский футболист имеет действующий контракт до 2027 года, но не хочет выступать за турецкий клуб из-за военных действия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

По информации источника, несколько недель назад Карцев получил авиабилет и требование приехать к началу сборов в Турцию. Однако игрок проигнорировал это требование и рассчитывает перейти в клуб из России.

С января Карцев выступал за «Маккаби» из Тель-Авива на правах аренды, но результативными действиями не отметился.

Футбол
ФК Истанбул Башакшехир
Эден Карцев
1
0
Читайте также
Английская газета The Telegraph в соцсетях назвала Льва Яшина Кайлом
Биография Елены Весниной: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и победительницы турниров «Большого шлема»
В Следственном комитете объяснили слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Станкович одержал первую победу, клуб не ставит задачу чемпионства. Что происходит в «Спартаке»
Экс-завод Volkswagen в России получил точную дату перезапуска
МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте схода поезда с рельсов в Коми
Популярное видео
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Начо подписал двухлетний контракт с саудовским клубом «Аль-Кадисия»