Карцев может продолжить карьеру в России

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«Истанбул Бешакшехир» рассматривает варианты аренды полузащитника Эдена Карцева в аренду в российский клуб, сообщает sport5.co.il.
24-летний израильский футболист имеет действующий контракт до 2027 года, но не хочет выступать за турецкий клуб из-за военных действия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.
По информации источника, несколько недель назад Карцев получил авиабилет и требование приехать к началу сборов в Турцию. Однако игрок проигнорировал это требование и рассчитывает перейти в клуб из России.
С января Карцев выступал за «Маккаби» из Тель-Авива на правах аренды, но результативными действиями не отметился.