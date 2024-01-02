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Сегодня, 17:39

Карим Бензема может вернуться в «Лион»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Карим Бензема.
Фото AFP
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Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может вернуться в Европу, сообщает Todofichajes.

По информации источника, в подписании 36-летнего француза заинтересован «Лион», воспитанником которого является Бензема. Клуб рассчитывает, что сможет убедить форварда вернуться в конце сезона.

Бензема выступает в Саудовской Аравии с лета этого года. В текущем сезоне он провел 20 матчей, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач. Контракт нападающего с «Аль-Иттихадом» рассчитан до 2026 года.

30 декабря сообщалось, что Бензема по неизвестным причинам уехал из Саудовской Аравии. Ранее он удалил свой аккаунт в соцсети.

Карим Бензема
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Лион
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