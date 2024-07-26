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Сегодня, 14:44

Каррера считает, что переход в МЛС может навредить карьере Миранчука

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед».

«Я не знаю, почему он уходит, но это может немного навредить его карьере. Футбол в Америке стал важным, но ему все еще не хватает заметности и качества, чтобы заявить о себе», — сказал Каррера «СЭ».

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В сезоне-2023/24 россиянин забил 4 гола и сделал 12 результативных передач в 42 матчах за бергамасков во всех турнирах.

Всего у 28-летнего футболиста 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за «Аталанту». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Массимо Каррера
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