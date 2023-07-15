Кавани и «Валенсия» не могут договориться о расторжении контракта

Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани рассчитывает досрочно покинуть испанский клуб, чтобы продолжить карьеру в «Бока Хуниорс», сообщает Marca. Действующий контракт 36-летнего уругвайца рассчитан до лета 2024 года.

По информации источника, Кавани недоволен обращением с ним в «Валенсии». Игрок не хочет терять причитающуюся ему зарплату и хочет на правах свободного агента перебраться в чемпионат Аргентины.

Ранее стало известно, что агент футболиста встречался с «Бока Хуниорс», чтобы уладить детали контракта.

В прошедшем сезоне Кавани сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.