Каземиро отказался переходить в «Баварию»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро отказался от перехода в «Баварию», утверждает Trivela.

По информации источника, недавно сделали запрос по 32-летнему бразильцу, но он отказался от этого перехода.

Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за манкунианцев 32 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 3 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 20 миллионов евро. Его контракт с «МЮ» рассчитан до лета 2026 года.