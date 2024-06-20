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Сегодня, 09:04

Каземиро отказался переходить в «Баварию»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро отказался от перехода в «Баварию», утверждает Trivela.

По информации источника, недавно сделали запрос по 32-летнему бразильцу, но он отказался от этого перехода.

Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за манкунианцев 32 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 3 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 20 миллионов евро. Его контракт с «МЮ» рассчитан до лета 2026 года.

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