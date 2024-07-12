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Сегодня, 11:59

Кепа вернется в «Реал», если Лунин покинет команду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага, в прошлом сезоне на правах аренды выступавший за «Реал», может перейти в мадридский клуб на постоянной основе, сообщает Marca.

По информации источника, «Реал» обратится к Кепе, если команду решит покинуть вратарь Андрей Лунин. Сообщается, что 29-летний испанец отклонил выгодное предложение от «Аль-Иттихада» в ожидании развязки ситуации.

«Реал» арендовал Кепу у «Челси» в августе прошлого года. В сезоне-2023/24 голкипер провел 20 матчей за мадридцев, пропустил 18 мячей и 9 раз отыграл на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кепы в 12 миллионов евро. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2025 года.

Кепа Аррисабалага
Футбол
ФК Реал
ФК Челси
Андрей Лунин
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