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Сегодня, 20:55

Кессье стал одноклубником Мареза и Фирмино по «Аль-Ахли»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье стал игроком «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

Саудовский клуб объявил о трансфере 26-летнего ивуарийца в соцсетях.

Кессье выступал за «Барселону» с лета прошлого года. Он провел за каталонцев 43 матча, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. До этого полузащитник играл за «Милан», «Аталанту», «Чезену» и ивуарийский «Стелла клаб».

Ранее «Аль-Ахли» в летнее трансферное окно подписал Роберто Фирмино, Рияда Мареза, Аллана Сен-Максимена и Эдуара Менди.

Саудовская Аравия: все легионеры лиги в одной таблице

Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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