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Сегодня, 20:40

Кейн – о переходе в «Баварию»: «Сумасшедший опыт, я вышел из зоны комфорта»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Харри Кейн.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал свой переход в мюнхенский клуб.

В летнее трансферное окно 30-летний англичанин перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма».

«Честно говоря, это был немного сумасшедший опыт. Я действительно не знал, чего ожидать, так как провел в «Тоттенхэме» 19 лет и был там по-настоящему счастлив. Я вышел из своей зоны комфорта – впервые почувствовал, как происходят трансферы, став частью одного из них.

В прошлом сезоне я был сосредоточен только на «Тоттенхэме» и пытался помочь клубу финишировать как можно выше. Как только сезон закончился, я поговорил со клубом и объяснил, что, по моему мнению, пришло время двигаться дальше. Затем я уехал в отпуск, и именно тогда переговоры начали продвигаться. Я был уверен, что клубы в конечном итоге придут к соглашению», – сказал Кейн в интервью FourFourTwo.

В текущем сезоне Кейн забил 21 гол и отдал 7 результативных передач в 16 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

Ранее форвард занял третье место в рейтинге лучших игроков за всю историю английского футбола по версии FourFourTwo.

 

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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