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1 апреля, 17:28

Кейн заявил, что не планирует возвращаться в АПЛ в ближайшее время

Харри Кейн.
Фото Reuters
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн заявил, что не планирует в ближайшее время возвращаться в АПЛ.

«Вернусь ли я когда-нибудь в какой-то английский клуб? Не уверен. Я всю карьеру говорил, что я — не из тех, кто оценивает долгосрочные перспективы. Я очень счастлив в «Баварии». У нас прекрасная команда, отличный тренерский штаб.

Пока я в своей лучшей форме, я хочу выступать на самом высоком уровне. Да, в футболе многое может поменяться очень быстро, но сейчас я сфокусирован на игре за «Баварию». Я не думаю о других командах или других лигах. Хочу просто продолжать идти по течению, а течение для меня сейчас как раз здесь, в Мюнхене», — приводит ESPN слова Кейна.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». Форвард перешел в «Баварию» в августе 2023 года. До этого он выступал только в английских клубах. Также нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.

В сезоне-2024/25 Кейн забил 33 гола и сделал 12 результативных передач в 38 матчах за «Баварию». Контракт 31-летнего футболиста с немецким клубом действует до конца июня 2027 года.

Харри Кейн
Футбол
ФК Бавария
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