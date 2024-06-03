Мбаппе — о переходе в «Реал»: «Сбывшаяся мечта»

Французский нападающий Килиан Мбаппе прокомментировал свой переход в «Реал».

3 июня мадридцы объявили о подписании контракта с 25-летним форвардом. Соглашение рассчитано на 5 лет.

«Сбывшаяся мечта. Я очень счастлив и горд присоединиться к команде моей мечты. Никто не может представить, насколько я прямо сейчас взволнован. Я с нетерпением жду встречи с вами, мадридисты. Спасибо вам за вашу невероятную поддержку», — написал Мбаппе в соцсетях.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Он провел за команду 308 матчей, забил 256 голов и сделал 108 результативных передач. В 2023 году форвард стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».

С парижанами Мбаппе шесть раз становился чемпионом Франции, 4 раза выигрывал Кубок страны, трижды Суперкубок и дважды побеждал в Кубке французской лиги.