AS: «Реал» сообщил Федерации футбола Франции, что не отпустит Мбаппе на Олимпиаду в Париже

«Реал» связался с Федерацией футбола Франции и уведомил, что в случае подписания форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе не отпустит форварда на Олимпийские игры в Париже, сообщает AS.

По данным источника, такой пункт есть в соглашении между 25-летний французом и мадридским клубом.

В текущем сезоне Мбаппе провел 43 матча, в которых забил 43 мяча и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро. Контракт игрока с парижским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.