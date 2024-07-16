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Сегодня, 00:48

Кингсли Коман отказался переходить в «Фенербахче»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Кингсли Коман.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман отказался переходить в «Фенербахче», сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.

28-летний француз не хочет продолжать карьеру в Турции. При этом «Бавария» рассчитывает продать футболиста этим летом и предлагает его услуги другим клубам.

Коман выступает за «Баварию» с августа 2015 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах за мюнхенцев.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро. Контракт француза с «Баварией» действует до конца июня 2027 года.

Кингсли Коман
Футбол
ФК Бавария
ФК Фенербахче
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