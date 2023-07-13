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Трансферы

Сегодня, 02:37

Клуб из Саудовской Аравии готов платить Хендерсону в 4 раза больше, чем «Ливерпуль»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джордан Хендерсон.
Фото AFP
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«Аль-Иттифак» ведет переговоры с полузащитником «Ливерпуля» Джорданом Хендерсоном.

По информации Daily Mail, клуб из Саудовской Аравии готов платить футболисту 800 тысяч евро в неделю. В Англии 33-летний игрок сейчас зарабатывает 221 тысячу евро в неделю.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард хочет пригласить бывшего партнера по «Ливерпулю» в саудовский клуб.Ожидается, что 33-летний англичанин в ближайшее время примет решение о своем будущем.

Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро. В сезоне-2022/23 англичанин сыграл в 43 матчах во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами.

Джордан Хендерсон
Футбол
ФК Ливерпуль
0
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