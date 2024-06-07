Клубы из Австрии и Португалии интересуются экс-вратарем «Локомотива» Худяковым

Бывший голкипер «Локомотива» Даниил Худяков может продолжить карьеру в Австрии или Португалии, сообщает Metaratings.ru. 20-летний вратарь сейчас является свободным агентом, так как у него закончился срок действия контракта с московским клубом.

По информации источника, сумма компенсации за Худякова футбольным школам, где он обучался, для европейских клубов составляет около 350 тысяч евро. Для команд РПЛ эта сумма в несколько раз больше.

За основную команду «Локомотива» голкипер провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 61 мяч, а также шесть раз сохранил ворота в неприкосновенности.