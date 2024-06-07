Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 01:42

Клубы из Австрии и Португалии интересуются экс-вратарем «Локомотива» Худяковым

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший голкипер «Локомотива» Даниил Худяков может продолжить карьеру в Австрии или Португалии, сообщает Metaratings.ru. 20-летний вратарь сейчас является свободным агентом, так как у него закончился срок действия контракта с московским клубом.

По информации источника, сумма компенсации за Худякова футбольным школам, где он обучался, для европейских клубов составляет около 350 тысяч евро. Для команд РПЛ эта сумма в несколько раз больше.

За основную команду «Локомотива» голкипер провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 61 мяч, а также шесть раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-vrataryom-lokomotiva-khudyakovym-interesuyutsya-kluby-iz-avstrii-i-portugalii-370239/
Даниил Худяков
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
Муж белорусской легкоатлетки Арзамасовой каждый день бегает марафоны ради спасения дочери
Мирра Андреева проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос»
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
900 матчей в НХЛ, 8 лет скитаний и рецепт по устранению Макдэвида. Дмитрий Куликов – незаметный русский герой «Флориды»
Более 90 человек пострадали в результате ДТП с трамваями в Кемерово
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

«Истиклол» и «Ростов» пока не оформили переход Ятимова