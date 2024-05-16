Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 17:45

Колыванов: «У Сергеева оптимальный возраст показать свои лучшие качества»

Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказал мнение, усилит ли нападающий «Зенита» Иван Сергеев московский «Локомотива». Ранее сообщалось, что железнодорожники заинтересованы в нападающем.
«В «Локомотиве» есть свои форварды. Ваня — качественный футболист. Если человек хочет играть, ему нужно чаще выходить на поле, тем более, Сергееву — 29 лет. Это оптимальный возраст, чтобы показать свои лучшие качества. Думаю, что как нападающий, он усилит любую команду. Насколько реально, что «Зенит» согласится усилить конкурента? Это от клуба зависит — хотят ли они его отпускать или чего хочет сам нападающий. Здесь уже интересы должны соблюдаться и у клуба, и у игрока. Думаю, если Сергеев захочет перейти, то там найдут компромисс. Все-таки сидеть на лавке целый год и выходить играть по 10-15 минут — это тоже не дело», — приводит слова Колыванова «Спорт День за Днем».

Контракт Сергеева с «Зенитом» истекает летом 2025 года. В нынешнем сезоне он провел 36 матчей, забил 11 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Спорт День за Днем
Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Обсудить
Читайте также
В бойца поп-ММА Залимхана Юсупова стреляли в Махачкале
Биография Дастина Порье: американец сломал Конора и заслужил уважение Хабиба
Посол Норвегии толкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова в Москве
Перелом лобной кости, 250 тысяч на руки и отказ Тихонова отвечать за игроков. Подробности избиения футболистами «Енисея» семьи на базе отдыха
СМИ сообщили об еще одной предстоящей операции премьеру Словакии
Врач перечислила симптомы нехватки витамина D
Популярное видео
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Нападающий «Црвены Звезды» Букари готов рассмотреть предложения из России