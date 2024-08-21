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Сегодня, 06:02

«Комо» арендует полузащитника «Манчестер Сити» Перроне

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Манчестер Сити» Максимо Перроне продолжит карьеру в «Комо», утверждает журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб арендует 21-летнего аргентинца до конца сезона-2024/25 с правом выкупа. В случае, если «Комо» оформит полноценный трансфер футболиста, у «Манчестер Сити» будет опция обратного выкупа игрока.

В сезоне-2023/24 Перроне выступал в аренде в «Лас-Пальмасе», за который провел 30 матчей и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 9 миллионов евро.

Футбол
ФК Комо
ФК Манчестер Сити
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