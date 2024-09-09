Кордоба отказался переходить в «Спартак»

По информации «СЭ», переговоры нападающего «Краснодара» Джона Кордобы со «Спартаком» завершились по причине отказа игрока.

Колумбийца не устроили предложенные московским клубом условия. Красно-белые предлагали форварду зарплату 4 миллиона долларов в год + 1 миллион бонусом, но игрок хотел 5 миллионов единой суммой.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал «быкам» предложение по трансферу футболиста в размере 16 миллионов евро.

31-летний Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года, его контракт рассчитан до июля 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел за клуб 6 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал 2 голевые передачи.