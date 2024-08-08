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Сегодня, 03:24

«Кристал Пэлас» может вернуть Заа

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Галатасарая» Вильфрид Заа в это трансферное окно может вернуться в АПЛ. По информации журналиста Сэма Уоллеса, «Кристал Пэлас» хочет вернуть 31-летнего ивуарийца.

Ранее сообщалось об интересе к игроку сборной Кот-д'Ивуара со стороны «Аль-Иттихада».

Заа является воспитанником «Кристал Пэлас». В 2013 году он перешел в «Манчестер Юнайтед», но сыграл за манкунианцев всего 4 матча и вернулся в лондонский клуб. В 2023 году он уехал в Турцию.

В сезоне-2023/24 Заа сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 5 голевых передач.

Вильфрид Заа
Футбол
ФК Кристал Пэлас
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