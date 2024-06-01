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Сегодня, 05:58

«Кристал Пэлас» намерен подписать младшего брата Джуда Беллингема

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Кристал Пэлас» заинтересован в полузащитнике «Сандерленда» Джобе Беллингеме, сообщает The Athletic.

По данным источника, на подписании 18-летнего англичанина настаивает главный тренер команды Оливер Гласнер. Помимо «Кристал Пэлас», на футболиста претендует «Брентфорд».

Джоб Беллингем выступает за «Сандерленд» с июля 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу в 47 матчах за команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Джоб Беллингем — младший брат полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

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