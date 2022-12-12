Круговой отказался от аренды в «Локомотив» из «Зенита»

Защитник «Зенита» Данил Круговой отказался от перехода в «Локомотив» на правах аренды с дальнейшим правом выкупа, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, Круговой был приоритетом «Локомотива» на приобретение в зимнее трансферное окно с целью усиления проблемной позиции команды — левого защитника. Но дальше переговоров с игроком трансфер не дошел — сторона Кругового не проявила заинтересованности в предложении.

Отмечается, что после отказа Кругового главным претендентом на трансфер в московскую команду является защитник «Крыльев Советов» Александр Горшков.

24-летний Круговой присоединился к «Зениту» в августе 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за петербуржский клуб 15 матчей и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до 2024 года.

23-летний Гошков выступает за «Крылья Советов» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне от провел за самарский клуб 16 матчей и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до 2025 года.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).