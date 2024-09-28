Крыховяк стал игроком кипрского «Анортосиса»

Экс-полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк перешел в кипрский «Анортосис» на правах свободного агента.

34-летний поляк подписал контракт с клубом из города Фамагуста сроком на 1 год. Ранее он выступал за саудовскую «Абху».

Полузащитник играл за железнодорожников с 2018 по 2021 год, проведя 109 матчей и забив 23 гола. В качестве игрока «Краснодара» на счету Крыховяка 15 матчей и 5 забитых мячей.

Также футболист известен по выступлениям за «Севилью», «ПСЖ» и «Вест Бромвич». На его счету 100 матчей и 5 голов за сборную Польши.