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Сегодня, 21:40

Крыховяк стал игроком кипрского «Анортосиса»

Владислав Маслов
Корреспондент
Гжегож Крыховяк в игре за «Краснодар».
Фото Global Look Press
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Экс-полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк перешел в кипрский «Анортосис» на правах свободного агента.

34-летний поляк подписал контракт с клубом из города Фамагуста сроком на 1 год. Ранее он выступал за саудовскую «Абху».

Полузащитник играл за железнодорожников с 2018 по 2021 год, проведя 109 матчей и забив 23 гола. В качестве игрока «Краснодара» на счету Крыховяка 15 матчей и 5 забитых мячей.

Также футболист известен по выступлениям за «Севилью», «ПСЖ» и «Вест Бромвич». На его счету 100 матчей и 5 голов за сборную Польши.

Источник: ФК Анортосис
Гжегож Крыховяк
ФК Анортосис

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