Кудус успешно прошел медосмотр перед трансфером в «Вест Хэм»

Полузащитник «Аякса» Мохамед Кудус успешно прошел медицинское обследование перед подписание контракта с «Вест Хэмом», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

23-летний ганец подпишет соглашение до лета 2028 года с опцией продления.

По информации The Athletic, лондонцы заплатят амстердамцам 41,5 миллиона евро сразу плюс 3 миллиона в качестве бонусов. Кроме того, «Аякс» может получить 10 процентов прибыли от будущей продажи игрока.

Кудус выступает за «Аякс» с 2020 года. В прошедшем сезоне хавбек провел 42 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 7 результативных передач.

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