Кунья близок к переходу в «Вулверхэмтон»

Форвард «Атлетико» Маттеус Кунья может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 23-летнего бразильца претендует «Вулверхэмптон». Сообщается, что игрок близок к переходу в клуб АПЛ.

В текущем сезоне Кунья провел 17 матчей за «Атлетико», в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость в 20 млн евро.