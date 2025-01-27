Кузьмичев: «Джикия рассмотрит переход из «Химок» в команду с более серьезными задачами»

Представитель защитника «Химок» Георгия Джикии Владимир Кузьмичев высказался о возможном переходе 31-летнего футболиста в другой клуб.

«По Джикии пока не поступало никаких предложений — ни из-за рубежа, ни от команд РПЛ. Но если будет реальная заинтересованность от клуба, который будет решать более серьезные задачи, чем «Химки», то Георгий с удовольствием рассмотрит переход. Вероятность, что мы в таком случае договоримся с «Химками», очень высокая», — приводит Metaratings.ru слова Кузьмичева.

Джикия провел за «Химки» 8 матчей. Соглашение игрока с «Химками» рассчитано до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джикии в 2,5 миллиона евро.