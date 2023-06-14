Кузяев может перейти в «Бешикташ»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в «Бешикташе», сообщает Fotomac.

По сведениям источника, турецкий клуб готов предложить 30-летнему россиянину контракт на два года с опцией продления еще на один сезон. Кузяев будет получать от 1,8 до 2,2 миллиона евро в год, а также получит подписной бонус в размере 2,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Кузяев провел 38 матчей за «Зенит», в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2023 года.