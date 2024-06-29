Кварацхелия взял паузу в переговорах с «Наполи» до конца Евро-2024

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия не стал продлевать контракт «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, итальянский клуб предложил футболисту новый контракт с зарплатой 5 миллионов евро за сезон до 2029 года. При этом, ее размер будет расти и в последние годы соглашения превысит 7 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в проект договора также планируется включить отступные в размере 120 миллионов евро.

Однако пока Кварацхелия не дал согласия на продление соглашения. Он сосредоточен на выступлении на Евро-2024 и хочет встретиться с руководством «Наполи» после турнира. Кроме того, в игроке заинтересован «ПСЖ», представители которого уже контактировали с агентом Хвичи.

Сборная Грузии в воскресенье, 30 июня, сыграет с командой Испании в 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча начнется в 22.00 мск.