L`Equipe: «ПСЖ» и «МЮ» пытаются оформить переход Кварацхелии

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия может покинуть итальянский клуб, сообщает L`Equipe.

По данным источника, интерес к 23-летнему грузину возобновили «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Парижане усиливают работу через посредников, чтобы перейти к конкретным действиям. Манкунианцы всерьез рассчитывают подписать Кварацхелию в качестве замены Маркусу Рэшфорду, рассматривая среди вариантов обмен. Отмечается, что неаполитанцы не закрыты к продаже игрока.

Контракт Кварацхелии с «Наполи» действует до лета 2027 года. В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 19 играх. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.