Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 00:46

L'Equipe: «Реал» ждет заявление Мбаппе о его желании уйти из «ПСЖ»

Сергей Разин
корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «Реале», сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, мадридский клуб ждет, когда 24-летний француз заявит о желании уйти из парижской команды, после чего сделает предложение игроку. «Реал» готов заплатить за форварда 180 миллионов евро.

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, форвард больше не сможет активировать опцию продления договора с клубом до 2025 года, так как крайний срок истек 31 июля.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
1
Обсудить
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Самсонова победила украинку Костюк и вышла в полуфинал в Вашингтоне
Составлен словарь выражений спортсменов и тренеров в фигурном катании
ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Директор Лады Дэнс рассказал о тяжелом состоянии певицы после ДТП
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
Теннисист Алькарас: «Каждый болельщик «Реала» хочет, чтобы Мбаппе был в Мадриде»
Источник: Мбаппе в ближайшие часы перейдет в «Реал»
Вальдано: «Мбаппе будет забивать в «Реале» по 40 голов за сезон в течение десяти лет»
Энрике может покинуть «ПСЖ» через месяц после назначения из-за неопределенности вокруг будущего Мбаппе
Симеоне о Мбаппе в «Реале»: «Атлетико» выиграл ла лигу у Месси, Роналду, Иньесты, Хави и Бензема. Футбол — это не имена»
Срок ультиматума для Мбаппе истек. Дальше — скамейка запасных или «Реал», как неизбежность
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Жирона» купила украинского форварда Довбика за рекордные 7 миллионов евро

«Лацио» подпишет форварда Исаксена из «Мидтьюлланна»