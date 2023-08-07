L'Equipe: «Реал» ждет заявление Мбаппе о его желании уйти из «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «Реале», сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, мадридский клуб ждет, когда 24-летний француз заявит о желании уйти из парижской команды, после чего сделает предложение игроку. «Реал» готов заплатить за форварда 180 миллионов евро.

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, форвард больше не сможет активировать опцию продления договора с клубом до 2025 года, так как крайний срок истек 31 июля.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.