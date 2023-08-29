«Лацио» арендует Гендузи у «Марселя» с обязательным выкупом

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи близок к переходу в «Лацио», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, римляне арендуют 24-летнего француза за миллион евро с обязательным выкупом за 12 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами. Также «Марсель» получит 10 процентов после последующей перепродажи.

Гендузи выступает за «Марсель» с 2021 года. В прошлом сезоне футболист сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.