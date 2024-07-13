«Лацио» арендует защитника «Арсенала» Тавареша с обязательным правом выкупа

Защитник «Арсенала» Нуну Тавареш перейдет в «Лацио», утверждает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, итальянский клуб арендует 24-летнего португальца до конца сезона-2024/25 с обязательным правом выкупа. «Лацио» заплатит за сделку 9 миллионов евро.

Тавареш перешел в «Арсенал» в июле 2021 года. В сезоне-2023/24 защитник выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды. Футболист провел за команду 12 матчей и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тавареша в 15 миллионов евро.