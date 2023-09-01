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Сегодня, 09:16

«Лацио» предложили подписать Гринвуда

Сергей Разин
корреспондент
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Вингер «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, представители 21-летнего англичанина предложили игрока «Лацио». Римляне еще не приняли решение.

В последний раз 21-летний футболист выходил на поле в начале 2022 года — в январе он был задержан по обвинению в изнасиловании и применении насилия в адрес девушки. В феврале 2023 года стало известно, что полиция Большого Манчестера закрыла дело об обвинении Гринвуда.

В июле у форварда и девушки Хэрриет Робсон, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.

ФК Лацио
ФК Манчестер Юнайтед
Мейсон Гринвуд
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