«Лацио» предложили подписать Гринвуда

Вингер «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, представители 21-летнего англичанина предложили игрока «Лацио». Римляне еще не приняли решение.

В последний раз 21-летний футболист выходил на поле в начале 2022 года — в январе он был задержан по обвинению в изнасиловании и применении насилия в адрес девушки. В феврале 2023 года стало известно, что полиция Большого Манчестера закрыла дело об обвинении Гринвуда.

В июле у форварда и девушки Хэрриет Робсон, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.