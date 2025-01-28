«Лацио» проявляет интерес к потенциальному новичку «Спартака» Иличу

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини ответил на вопрос «СЭ» о состоянии потенциального новичка «Спартака», полузащитника «Торино» Ивана Илича.

«Сегодня Илич снова пройдет медицинский осмотр. Если все будет хорошо, он окажется на скамейке запасных в матче против «Аталанты», — сказал Джулини «СЭ».

Также журналист ответил на вопрос, есть ли интерес к Иличу от других команд.

«Лацио» тоже хочет Илича. Они контактировали с агентами Ивана. Но на данный момент переговоры между клубами не ведутся. Однако у «Лацио» проблемы с бюджетом. Они не смогут потратить такие деньги, не продав кого-либо», — добавил Джулини.

23-летний серб выступает за «Торино» с лета 2023 года. Он провел за команду 61 матч во всех турнирах, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.