«Лацио» смутила травматичность Илича. Серб близок к переходу в «Спартак»

Как стало известно «СЭ», «Лацио» не стал делать предложение «Торино» по сербу Ивану Иличу из-за сомнений насчет повышенной травматичности игрока.

Главный тренер римлян Марко Барони заинтересован в услугах 23-летнего хавбека, однако руководство клуба не хочет рисковать и платить около 20 миллионов евро за футболиста, который подвержен травмам и не отличается стабильностью.

Вместо Илича «Лацио» сделал попытку приобрести итальянца Чезаре Казадеи, принадлежащего «Челси». Борьбу этого за 22-летнего полузащитника ведет и «Торино».

Илич же близок к переходу в «Спартак».