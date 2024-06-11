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Сегодня, 07:05

Лахтер: «Если Сафонов выиграет конкуренцию у Доннаруммы, это будет сродни чуду»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Футбольный агент Деннис Лахтер поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

В конце мая известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что французский клуб подпишет 25-летнего россиянина за 20 миллионов евро и заключит с ним контракт до конца июня 2029 года.

«Не могу сказать, что трансфер удивил, но да, это было неожиданно. Начнем с того, что, в принципе, из россиян, уезжавших за границу, вратарей было не так много. По большому счету, стабильно играл только Дмитрий Харин в «Челси». У всех остальных вратарей карьера, мягко говоря, не задалась.
Если Сафонову удастся этот лед растопить, будет замечательно. Но то, что ему будет очень непросто, это очевидно. «ПСЖ» не «Краснодар», Краснодар не Париж. Французы — снобы, в команде звезда на звезде, все на своих винтах со своими понтами. Акклиматизация, адаптация, французский язык. Он по-русски говорит не без изъяна, мягко говоря. Подруга у него своеобразная. Скажу так, ему будет там сложно очень сложно. Вот очень сложно. И если он там заиграет и выиграет конкуренцию у Доннарумы, это будет сродни чуду», — приводит «Спорт день за днем» слова Лахтера.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер принял участие в 30 матчах, пропустил 27 мячей и отыграл 11 встреч на ноль.

Источник: Спорт день за днем
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