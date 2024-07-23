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Сегодня, 02:19

Источник: «Ланс» готов увеличить предложение по Сперцяну до 15 миллионов евро

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Ланс» продолжает переговоры по трансферу полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает Armenie Football.

Как утверждает источник, французский клуб готов увеличить свое предложение до 15 миллионов евро. 22 июля сообщалось, что «быки» отклонили первое предложение в размере 10 миллионов евро + 2 миллиона евро бонусами.

24-летний армянин готов к переходу в европейский клуб, президент «Ланса» Джозеф Угурлиан лично заинтересован в трансфере футболиста.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». Контракт хавбека с «быками» действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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