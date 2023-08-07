Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 19:16

«Ланс» предложил «Фенербахче» 10 миллионов евро за Батшуайи

Мария Гусева
Telegram Дзен

«Ланс» планирует подписать нападающего «Фенербахче» Миши Батшуайи, сообщает турецкий журналист Ягыз Сабункуоглу.

По информации источника, французский клуб предложил за 29-летнего бельгийца 10 миллионов евро.

Батшуайи выступает за «Фенербахче» с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Батшуайи провел 32 матча, забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире

Миши Батшуайи
Футбол
ФК Ланс
ФК Фенербахче
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
«У нас не рабовладение». Москвина — об уходе Бойковой/Козловского и «Барби»
Ткачев — самый дорогой игрок КХЛ. Решил не ехать в НХЛ и остался в «Авангарде»
Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу об отравлении алкоголем 44 человек
Захарова назвала условия справедливого урегулирования ситуации на Украине
МВД России объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколову
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лилль» интересуется нападающим «Фулхэма» Кавалейру