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Трансферы

Сегодня, 02:45

Лапорта подтвердил переговоры «Барселоны» с Гюлером

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил информацию об интересе к полузащитнику «Фенербахче» Арде Гюлеру.

«Деку сейчас работает над подписанием Арды Гюлера. Ла лига позволяет нам проводить операции, которые не засчитываются в этом году. Наши скауты давно следят за Ардой. У нас также есть мнение Деку на этот счет. Попытаемся завершить сделку на следующий год», — сказал Tv3.

Гюлер является воспитанником «Фенербахче». В прошедшем сезоне 18-летний туров провел 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.

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