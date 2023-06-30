Лапорта подтвердил переговоры «Барселоны» с Гюлером

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил информацию об интересе к полузащитнику «Фенербахче» Арде Гюлеру.

«Деку сейчас работает над подписанием Арды Гюлера. Ла лига позволяет нам проводить операции, которые не засчитываются в этом году. Наши скауты давно следят за Ардой. У нас также есть мнение Деку на этот счет. Попытаемся завершить сделку на следующий год», — сказал Tv3.

Гюлер является воспитанником «Фенербахче». В прошедшем сезоне 18-летний туров провел 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.