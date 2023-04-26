Легенда сборной Аргентины призвал Месси остаться в «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной Аргентины Кемпес призвал форварда «ПСЖ» Лионеля Месси остаться во французской команде.

«Я не думаю, что для него полезно возвращаться в «Барселону». Ему было бы лучше остаться во Франции, чтобы спокойно дождаться следующего чемпионата мира. Чтобы сыграть на мундиале — он должен остаться там. Цели «Барселоны» другие, они все еще определяются после его отъезда. У каталонцев до сих пор много проблем», — cказал Кемпес в эфире Super Deportivo Radio.

20 апреля появилась информация о том, что каталонцы предложили Месси контракт до лета 2025 года с зарплатой 25 миллионов евро за сезон. 35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.