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Сегодня, 18:42

Лепехин считает, что Иван Сергеев еще может пригодиться «Зениту»

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Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал иформацию об интересе ЦСКА к форварду петербургского клуба Ивану Сергееву.

«Нужно ли его продавать? Это решать руководству клуба. Да, болельщики могут говорить, что он мало забивает, но это лишь поверхностный взгляд на ситуацию. Иван — довольно качественный форвард, который может усилить игру команды даже если выйдет на замену. А в «Зените» выиграть конкуренцию за право выйти на поле даже во втором тайме довольно сложно, поскольку команда очень хорошо укомплектована. Сергеев постоянно отличается результативностью — это очень хорошее качество для нападающего, он пригодится любой команде РПЛ, если в итоге уйдет из «Зенита», — цитирует Лепехина «РБ Спорт».

29-летний Сергеев выступает за «Зенит» с 2022 года, его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Иван Сергеев
Константин Лепехин
РПЛ
ФК Зенит
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