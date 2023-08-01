«Лестер» купил у «Монпелье» форварда Мавидиди

Нападающий Стефи Мавидиди сменил «Монпелье» на «Лестер». Английский клуб подписал пятилетний контракт с 25-летним англичанином.

«Я искренне счастлив и рад быть здесь. Очевидно, что размер и история клуба говорят сами за себя. Тренировочная база, стадион. Лично я хотел вернуться в Англию, чувствовал, что пришло время вернуться домой и продолжить свой футбольный путь здесь. Я и моя семья просто счастливы», — отметил новичок.

В прошлом сезоне Мавидиди сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.