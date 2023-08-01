Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 03:58

«Лестер» купил у «Монпелье» форварда Мавидиди

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий Стефи Мавидиди сменил «Монпелье» на «Лестер». Английский клуб подписал пятилетний контракт с 25-летним англичанином.

«Я искренне счастлив и рад быть здесь. Очевидно, что размер и история клуба говорят сами за себя. Тренировочная база, стадион. Лично я хотел вернуться в Англию, чувствовал, что пришло время вернуться домой и продолжить свой футбольный путь здесь. Я и моя семья просто счастливы», — отметил новичок.

В прошлом сезоне Мавидиди сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

Йошко Гвардиол, Килиан Мбаппе. АПЛ, трансферы: «Бавария» готовит рекордную сумму ради Кейна, Фабиньо уехал к Бензема
Футбол
ФК Лестер
ФК Монпелье
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Европейский суд повторно приостановил санкции в отношении российского гонщика Мазепина
16-летняя россиянка Корнеева выиграла престижный турнир в Португалии
Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Песков прокомментировал планы Эр-Рияда провести мирные переговоры по Украине
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фулхэм» и «Ницца» претендуют на Пеллегрини

«Брага» предложила 5 миллионов евро за нападающего «Севильи»