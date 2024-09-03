Летнее трансферное окно-2024 стало вторым в истории по общей сумме сделок

Сегодня, 14:20
Согласно отчету ФИФА, опубликованному на официальном сайте организации, текущее трансферное окно стало рекордным по количеству международных переходов игроков.
Максимальное количество сделок совершили клубы Англии, которые купили 526 футболистов (общая сумма — 1,69 миллиарда долларов) и продали 523 (1,25 миллиарда). Эти показатели стали рекордными среди всех государств мира нынешним летом.
После Англии самые большие траты зафикированы у клубов Италии (825 миллионов долларов) и Франции (697 миллионов). Наибольшую общую сумму от продаж футболистов после англичан получили французские (756 миллионов) и испанские (556 млн) клубы.
Всего на данный момент совершено более 10,9 тысячи трансферов между разными странами. Общая сумма сделок в мужском футболе составила 6,4 миллиардов долларов, что является вторым по величине показателем в истории.