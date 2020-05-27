«Лейпциг» не намерен снижать цену на Вернера, которым интересуется «Ливерпуль»

«Лейпциг» не будет снижать сумму отступных за форварда команды Тимо Вернера. Об этом сообщил президент клуба Оливер Минтцлафф. Игрока хочет приобрести «Ливерпуль».

У «Ливерпуля» есть время до 15 июня, чтобы приобрести немца за 55 миллионов евро. После указанной даты сумма возрастет до 64 миллионов. Минтцлафф заявил, что клуб не собирается идти на уступки.

«Он не станет дешевле, — цитирует президент Sport Bild. — Мы не будем продавать игрока ниже его стоимости, если у него еще более года по контракту. У нас будет полный контроль над ситуацией. Я спокоен. У Тимо контракт еще на три года».

24-летний футболист в текущем сезоне провел 38 матчей за «Лейпциг» и забил 30 мячей при 12 голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.

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