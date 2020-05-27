Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

27 мая 2020, 11:59

«Лейпциг» не намерен снижать цену на Вернера, которым интересуется «Ливерпуль»

Евгений Петров
Корреспондент
Тимо Вернер (справа).
Фото AFP
Telegram Дзен

«Лейпциг» не будет снижать сумму отступных за форварда команды Тимо Вернера. Об этом сообщил президент клуба Оливер Минтцлафф. Игрока хочет приобрести «Ливерпуль».

У «Ливерпуля» есть время до 15 июня, чтобы приобрести немца за 55 миллионов евро. После указанной даты сумма возрастет до 64 миллионов. Минтцлафф заявил, что клуб не собирается идти на уступки.

«Он не станет дешевле, — цитирует президент Sport Bild. — Мы не будем продавать игрока ниже его стоимости, если у него еще более года по контракту. У нас будет полный контроль над ситуацией. Я спокоен. У Тимо контракт еще на три года».

24-летний футболист в текущем сезоне провел 38 матчей за «Лейпциг» и забил 30 мячей при 12 голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.

Ставки на все топовые матчи Бундеслиги на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок».

Тимо Вернер
ФК Лейпциг
ФК Ливерпуль
0
Читайте также
Португалец Аморим может возглавить «Ливерпуль» после ухода Клоппа
Американец Снайдер пожелал Садулаеву выступить на Олимпиаде в Париже
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Безумное спасение на последней минуте, первый овертайм в серии и победная точка от Джонсона. Что случилось в матче «Автомобилист» - «Металлург»
Отложили на потоп: кто виноват в прорыве дамбы в Орске
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

16-летний вундеркинд из «Бирмингема» договорился с дортмундской «Боруссией»

«Ювентус» вступил в борьбу за Бога