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Трансферы

Сегодня, 08:50

«Лейпциг» откажется от трансфера Балогуна из-за цены в 40 миллионов евро

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Нападающий «Арсенала» Фоларин Балогун не перейдет в «Лейпциг» из-за финансовых разногласий между клубами, утверждает журналист Sky Sports Филипп Хинце.

По информации источника, клуб бундеслиги намерен отказаться от любой потенциальной сделки, поскольку считают запрашиваемую «Арсеналом» цену слишком высокой. Лондонцы хотят получить 40 миллионов евро.

«Лейпциг» не единственный клуб, заинтересованный в Балогуне. Марсель заинтересован в нападающем как в потенциальной замене Алексиса Санчеса. «Милану» также приписывают интерес к игроку.

В текущем сезоне форвард выступает на правах аренды за «Реймс». Он провел 31 матч в чемпионате Франции, забил 18 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего Балогуна в 25 миллионов евро.

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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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