Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 20:00

«Лион» выставил на продажу большинство игроков, чтобы избежать санкций о УЕФА

Владислав Маслов
Корреспондент
Игрок &amp;quot;Лиона&amp;quot; Райан Шерки.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Лион» выставил на трансфер большую часть состава, чтобы избежать санкций в связи с нарушением финансового фейр-плей. Об этом сообщает французская L'Equipe.

Источник утверждает, что клуб разослал оповещения о продаже игроков агентам, а также командам из Франции и других европейских стран. В них говорится, что любой футболист лионцев может быть продан при наличии устраивающего клуб предложения.

Ранее стало известно, что «Лион» должен заработать на трансферах 100 млн евро от продажи игроков до конца летнего трансферного окна, чтобы избежать санкций от УЕФА. По данным портала Transfermarkt, общая стоимость состава команды составляет 261,5 миллиона евро.

«Лион» является 7-кратным чемпионом Франции и 5-кратным обладателем Кубка страны. По итогам сезона-2023/24 клуб занял 6-е место в турнирной таблице лиги 1.

Источник: L'Equipe
Футбол
ФК Лион
0
Читайте также
Китайский пловец Сунь Янь возобновляет карьеру после допинг-скандала
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 23 по 25 августа
Движение по Крымскому мосту временно перекрывали
Обладатель Кубка Стэнли хочет в «Ак Барс», «СЮ» отказался от казанского ветерана. Главные трансферные новости КХЛ на 21 августа
Карта спецоперации на Украине 22 августа
Пенсионерка в Москве лишилась более 30,4 млн рублей после звонка мошенников
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аталанта» объявила о переходе защитника сборной Италии Беллановы