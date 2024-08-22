«Лион» выставил на продажу большинство игроков, чтобы избежать санкций о УЕФА

«Лион» выставил на трансфер большую часть состава, чтобы избежать санкций в связи с нарушением финансового фейр-плей. Об этом сообщает французская L'Equipe.

Источник утверждает, что клуб разослал оповещения о продаже игроков агентам, а также командам из Франции и других европейских стран. В них говорится, что любой футболист лионцев может быть продан при наличии устраивающего клуб предложения.

Ранее стало известно, что «Лион» должен заработать на трансферах 100 млн евро от продажи игроков до конца летнего трансферного окна, чтобы избежать санкций от УЕФА. По данным портала Transfermarkt, общая стоимость состава команды составляет 261,5 миллиона евро.

«Лион» является 7-кратным чемпионом Франции и 5-кратным обладателем Кубка страны. По итогам сезона-2023/24 клуб занял 6-е место в турнирной таблице лиги 1.