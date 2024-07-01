«Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси» претендуют на Калафьори

Защитник «Болоньи» Рикардо Калафьори может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Daily Express.

По информации источника, 22-летним итальянцем интересуются «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Вест Хэм». «Болонья» рассчитывает получить за футболиста как минимум 40 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендует «Реал».

Калафьори выступает за «Болонью» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 защитник забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за команду во всех турнирах.