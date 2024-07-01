Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 06:18

«Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси» претендуют на Калафьори

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Защитник «Болоньи» Рикардо Калафьори может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Daily Express.

По информации источника, 22-летним итальянцем интересуются «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Вест Хэм». «Болонья» рассчитывает получить за футболиста как минимум 40 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендует «Реал».

Калафьори выступает за «Болонью» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 защитник забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за команду во всех турнирах.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Болонья
ФК Ливерпуль
ФК Челси
0
Читайте также
Норвежская мотогонщица впала в кому после аварии на «Гран-при Италии»
Норвежская мотогонщица впала в кому после аварии на «Гран-при Италии»
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
«Монреаль» утащит Демидова, «Торонто» - вратаря «Ак Барса», а в Казань едет канадский чемпион? Главные трансферные новости КХЛ на 29 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Вратарь сборной Грузии Мамардашвили отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Баварии»