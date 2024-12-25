Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 05:41

«Ливерпуль» хочет подписать Коло Муани из «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Рандаль Коло Муани.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Рандаля Коло Муани, сообщил в соцсети X журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг.

По информации источника, английский клуб хочет арендовать 26-летнего француза. Однако «ПСЖ» рассчитывает договориться о включении в сделку опцию или обязательство выкупа прав на игрока.

В этом сезоне Коло Муани сыграл всего в 14 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Ранее форвард выступал также за «Айнтрахт», «Нант» и «Булонь».

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
В клубе оценили вероятность ухода Угальде, а новый спортдир уже уволился с предыдущего места работы и едет в Москву? Что сейчас происходит в «Спартаке»
Родители нежелательно пребывающих в России детей получат тот же статус
Депутат Европарламента раскрыл условия для завершения украинского конфликта
С Карлсеном и Непомнящим, но без Гукеша. Что ждать от предстоящего ЧМ по рапиду и блицу?
Покупка Гренландии Трампом станет крупнейшим приобретением территории в истории США
Участница Олимпиады-2022 из Швейцарии погибла под лавиной в Альпах
Сегодня
Вчера
Неделя