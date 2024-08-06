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Сегодня, 07:27

«Ливерпуль» хочет подписать Мамардашвили и отправить его в аренду

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ливерпуль» ведет переговоры с «Валенсией» по трансферу голкипера Георгия Мамардашвили, написал в Twitter Начо Санчис.

По информации источника, английский клуб заплатит за игрока сборной Грузии больше 30 миллионов евро. Однако, так как Мамардашвили хочет играть в стартовом составе, красные отдадут вратаря в аренду, пока нынешний первый номер ливерпульцев Алиссон не уйдет.

18 июля портал Transfermarkt обновил список самых дорогих вратарей мира. Мамардашвили с португальцем Диогу Коштой («Порту») делят первую строчку — по 45 миллионов евро.

Георгий Мамардашвили
Футбол
ФК Валенсия
ФК Ливерпуль
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