«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Интера» Бареллой

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Интера» Николо Барелле, сообщает Daily Mail.

По информации источника, скаут английского клуба Пол Голдрик регулярно посещал игры «Интера» в этом сезоне, наблюдая за хавбеком.

Барелла стал игроком «Интера» в 2020 году, перейдя из «Кальяри». Срок контракта 26-летнего итальянца с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Барелла провел за команду 42 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.