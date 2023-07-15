«Ливерпуль» может приобрести Кайседо, если Хендерсон и Фабиньо покинут клуб

Сегодня, 08:24
Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо может перейти в «Ливерпуль», сообщает TALKsport.
По сведениям источника, мерсисайдцы готовы включиться в борьбу за 21-летнего эквадорца, если команду покинуть Джордан Хендерсон и Фабиньо, которые могут перейти в клубы из Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что «Челси» предложил 80 миллионов евро за Кайседо.
В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 75 миллионов евро.