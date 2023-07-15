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Трансферы

Сегодня, 08:24

«Ливерпуль» может приобрести Кайседо, если Хендерсон и Фабиньо покинут клуб

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо может перейти в «Ливерпуль», сообщает TALKsport.

По сведениям источника, мерсисайдцы готовы включиться в борьбу за 21-летнего эквадорца, если команду покинуть Джордан Хендерсон и Фабиньо, которые могут перейти в клубы из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил 80 миллионов евро за Кайседо.

В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 75 миллионов евро.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ливерпуль
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